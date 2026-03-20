  Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Ramazan Bayramı Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Ramazan Bayramı Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Ramazan Bayramı Mesajı
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir ay boyunca sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Bugün ise bu birlikteliği bayramın coşkusuyla taçlandırıyoruz.

Ramazan ayı boyunca Bodrum’da güçlü bir birlik ve beraberlik ortaya koyduk. Belediyemiz tarafından kurulan iftar sofralarında hemşehrilerimizle buluştuk. Mahallelerimizde aynı sofrayı paylaştık, aynı duaya hep birlikte âmin dedik.

Biz bu kentin her bir ferdini aynı değerde gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de Bodrum Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdik. Ramazan boyunca sahada vatandaşlarımızın yanında olduk. İhtiyaç duyulan her noktada desteğimizi sürdürdük. Kurduğumuz her sofrada dayanışmayı büyüttük, birlik ruhunu diri tuttuk. Gazilerimizle, büyüklerimizle ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla aynı sofrada aynı duyguyu paylaştık.

Biliyoruz ki bu kent; paylaşmanın, sahip çıkmanın ve birlikte yaşamanın kentidir. Bu anlayışla çalışmaya, Bodrum’un her köşesinde siz kıymetli hemşehrilerimin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğim.

Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin bir olduğu müstesna günlerdir. Bu bayramın da aramızdaki muhabbeti artırmasını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”

 

Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu
İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu
Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti
Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçı aday kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçı aday kadrosu açıklandı Ünlü şarkıcıdan magazin dünyasını sarsan ifşa: Tüm meslektaşlarını ifşa etti! Ünlü şarkıcıdan magazin dünyasını sarsan ifşa: Tüm meslektaşlarını ifşa etti! Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... İran, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını vurdu İran, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını vurdu Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi! MSB'den açıklama geldi İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi! MSB'den açıklama geldi Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Mehmet Ali Erbil ''pantolon indirme'' rezaleti için yıllar süren sesizliğini bozdu Mehmet Ali Erbil ''pantolon indirme'' rezaleti için yıllar süren sesizliğini bozdu Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde!