Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Ramazan Bayramı Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir ay boyunca sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Bugün ise bu birlikteliği bayramın coşkusuyla taçlandırıyoruz.

Ramazan ayı boyunca Bodrum’da güçlü bir birlik ve beraberlik ortaya koyduk. Belediyemiz tarafından kurulan iftar sofralarında hemşehrilerimizle buluştuk. Mahallelerimizde aynı sofrayı paylaştık, aynı duaya hep birlikte âmin dedik.

Biz bu kentin her bir ferdini aynı değerde gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de Bodrum Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdik. Ramazan boyunca sahada vatandaşlarımızın yanında olduk. İhtiyaç duyulan her noktada desteğimizi sürdürdük. Kurduğumuz her sofrada dayanışmayı büyüttük, birlik ruhunu diri tuttuk. Gazilerimizle, büyüklerimizle ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla aynı sofrada aynı duyguyu paylaştık.

Biliyoruz ki bu kent; paylaşmanın, sahip çıkmanın ve birlikte yaşamanın kentidir. Bu anlayışla çalışmaya, Bodrum’un her köşesinde siz kıymetli hemşehrilerimin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğim.

Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin bir olduğu müstesna günlerdir. Bu bayramın da aramızdaki muhabbeti artırmasını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”