  4. Muratpaşa’dan 16 bin metrekarelik yeni park çalışması

Muratpaşa’dan 16 bin metrekarelik yeni park çalışması

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’da Çaybaşı Mahallesi 1359–1365 sokak kesişiminde yer alan 16 bin metrekarelik alanda, engelsiz ve çok yönlü kullanım imkanı sunacak yeni bir park projesini hayata geçiriyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından planlaması tamamlanan park, her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı. Proje, özellikle engelli bireylerin erişimine uygun altyapısıyla öne çıkıyor.

Parkta çocuk oyun grupları, basketbol sahası, fitness ekipmanları ve vücut ağırlığıyla antrenman yapılmasına imkan tanıyan kalistenik alanlar yer alacak. Ayrıca koşu yolu, yalnızca bitkilerden oluşan özel bir bitki labirenti, oturma ve gölgeleme elemanları ile kapsamlı bir bitkisel peyzaj düzenlemesi projeye dahil edildi.

Görme engelliler için yönlendirme yüzeyleri planlanırken, belediye bünyesinde üretilen engelli dostu banklar da alana yerleştirilecek. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının parkın tüm noktalarına kesintisiz erişimi için rampalı dolaşım sistemi oluşturulacak.

Aktif yaşamı destekleyen ve mahalle ölçeğinde sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen parkın, Çaybaşı Mahallesi’ne hem sportif hem de kamusal yaşam açısından önemli bir katkı sunması amaçlanıyor.

 

