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Mehmet Barlas, Davutoğlu'nu eleştirmek isterken Erdoğan'ı eleştirdi
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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber
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Türkiye Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın faiz yorumunu konuşuyor
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Selçuk Geçer dolar ve altın için yıl sonu tahminini açıkladı
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Kot pantolonlar Diyanet'i rahatsız etti: ''Kadınlar bu şekilde toplum içine çıkılmamalı''
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Türkiye Sadık öğretmeni konuşuyor! Dağ, tepe demedi sırtında taşıdı
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Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu
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AK Parti'nin reklamlarını seslendiren isme Erdoğan'a hakaret suçlaması
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Karamollaoğlu çılgına döndü: ''Bu kadar kafasızlık olmaz''
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''Valerien Ismael istedi ama yönetim reddetti''
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