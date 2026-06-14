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Washington'da F/A-18 savaş uçağı düştü!

Washington'da F/A-18 savaş uçağı düştü!
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ABD ordusuna ait F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı, Washington yakınlarındaki ormanlık alanda eğitim uçuşu esnasında düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan pilot hastanede tedavi altına alınırken, kaza bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

ABD ordusu envanterinde bulunan F/A-18 Super Hornet tipi bir savaş uçağı, eğitim uçuşu icra ettiği sırada Washington civarında kaza kırıma uğradı.

 California eyaletindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu bulunan askeri uçağın düşüş sürecine ve arama kurtarma faaliyetlerine dair öne çıkan gelişmeler şu şekilde kaydedildi:

 F/A-18 tipi savaş uçağı, rutin bir eğitim uçuşu esnasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü irtifa kaybederek Washington yakınlarındaki ormanlık araziye düştü.

Düşüşün kaçınılmaz olduğu anda fırlatma koltuğu sistemini (ejection seat) devreye sokan pilot, kazadan sağ olarak kurtulmayı başardı ve bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Uçağın enkazının ağaçlık bölgeye çarpması neticesinde olay yerinde yangın meydana geldi. Yerel itfaiye birimleri, alevlerin büyümesini engellemek ve enkaz güvenliğini sağlamak için ivedilikle bölgeye yönlendirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, uçağın düşüş nedenini (teknik arıza, pilotaj hatası vb.) belirlemek amacıyla kapsamlı bir kaza kırım incelemesi (tahkikat) başlattıklarını duyurdu.

DHA

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Etiketler Washington uçak kazası F/A-18 Super Hornet Pentagon kaza soruşturma ABD savaş uçağı fırlatma koltuğu Kurtuluş orman yangını itfaiye
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