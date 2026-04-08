Yine başa döndük! Ateşkeste kriz çıktı: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İsrail’in Lübnan’a yönelik dev hava saldırısı kriz yarattı. İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Tahran yönetiminin ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkesten çekileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes kararının Lübnan'ı kapsamadığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişlere kapatıldığı iddia edildi.

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes, henüz ilk gününde büyük bir kırılmanın eşiğine geldi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından Tahran ve Washington hattından birbirine zıt, gerilimi tırmandıran açıklamalar peş peşe geldi.

İran basınına konuşan üst düzey kaynaklar, ABD’nin ateşkes kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durmasını taahhüt ettiğini iddia etti. Kaynaklar, İsrail’in saldırılarını "ateşkes ihlali" olarak nitelendirerek şu sert mesajı verdi:

"İki haftalık ateşkes planı kapsamında ABD, Lübnan’daki direnişe yönelik olanlar da dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını kabul etti ancak Siyonist rejim bu sabah ateşkesi açık şekilde ihlal ederek Lübnan’a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi. ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak"

Trump: "Lübnan anlaşmanın parçası değil"

İran’ın bu restine ABD Başkanı Donald Trump’tan yanıt gecikmedi. PBS News’e konuşan Trump, iki haftalık ateşkesin Lübnan’ı ve Hizbullah’ı kapsamadığını belirterek, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ateşkesin kapsamı konusundaki belirsizliği ve taraflar arasındaki derin fikir ayrılığını ortaya koydu.

Hürmüz Boğazı kapatıldı iddiası

Gerilimin en somut yansıması ise küresel petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) kaynakları, boğazın petrol tankerlerine kapatıldığını ve yalnızca İran gemilerinin geçişine izin verildiğini öne sürdü. Sabah saatlerinde güvenli geçiş yapan tankerlerin ardından gelen bu "kapatma" kararı, küresel enerji piyasalarında yeniden alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

İran: "Lübnan’a saldırılar sonlandırılmazsa saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı. "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında yayımlanan açıklamada, ABD-İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararına değinilerek, "Ateşkes anlaşmasının üzerinden henüz saatler geçmişken, masumları, çocukları ve kadınları öldürmeyi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Siyonist rejim, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yeni bir katliam başlatmıştır. Anlaşmaları ihlal eden ABD’ye ve onun Siyonist ortağına güçlü bir uyarıda bulunuyoruz: Lübnan’a yönelik saldırılar derhal sonlandırılmazsa, görevimizi yerine getirecek ve bölgedeki saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısı

İsrail'in bugün Lübnan'daki çeşitli noktalara yönelik düzenlediği hava saldırısı, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başladığı tarihten bu yana Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olarak değerlendiriliyor. İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade etmişti. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtmişti.

