  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 8 yıl önce kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu.... Minik Leyla'nın davası sil baştan!

8 yıl önce kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu.... Minik Leyla'nın davası sil baştan

8 yıl önce kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu.... Minik Leyla'nın davası sil baştan
Güncelleme:

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki minik Leyla ile ilgili dava yeniden görülecek.

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan günler sonra dere kenarında ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla A. davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, sanıklar hakkında verilen beraat kararını, dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının dikkate alınmaması ve eksik araştırma yapılması nedeniyle bozmuştu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Leyla A. davası yarın (16 Ocak ) yeniden ele alınacak.

Duruşmada hem AFAD tanıkları dinlenecek hem de savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçları dosyaya aktarılacak.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki minik Leyla ile ilgili dava yeniden görülecek.

Anne Şükran A.in avukatı Erdoğan Tunç, dosyanın esastan bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı katılan vekilinin itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. Ve Yargıtay 1. Ceza dairesi bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyası bozdu.

Avukat Erdoğan Tunç, "Bu duruşma arama kurtarma ekibine katılan AFAD görevlileri tanık sıfatıyla dinlenecek. Savcılıkta açtığımız soruşturma dosyası devam ediyor, eksik hususlar olduğu için duruşma ertelenecektir. Davayla ilgili taleplerimizi mahkemeye bildireceğiz. Adaletin tecellisi etkili bir yargılama yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü!
Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü!
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı
Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın ortalığı birbirine kattı
Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın ortalığı birbirine kattı
Teyzesini öldürüp cesedini ateşe veren cani yeğeninin ifadesi ortaya çıktı
Teyzesini öldürüp cesedini ateşe veren cani yeğeninin ifadesi ortaya çıktı
Sizin de başınıza gelebilir! Sosyal medyadaki montajlı linç tuzağı ifşa oldu!
Sizin de başınıza gelebilir! Sosyal medyadaki montajlı linç tuzağı ifşa oldu!
Kar yağışı eğitimi durdurdu: İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Kar yağışı eğitimi durdurdu: İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu!
Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu!
Dilan Çıtak'ın Survivor'daki tuvalet itirafı olay oldu
Dilan Çıtak'ın Survivor'daki tuvalet itirafı olay oldu
Etiketler leyla a. leyla a. davası leyla a. cinayeti dava yargıtay mahkeme Ağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Değişimi ve güzelliğiyle dikkat çeken Alemin Kralı'nın Ayben'i ağız içi masajıyla olay oldu Değişimi ve güzelliğiyle dikkat çeken Alemin Kralı'nın Ayben'i ağız içi masajıyla olay oldu Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar... Aralarında voleybolcu Derya Çayırgan da var! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar... Aralarında voleybolcu Derya Çayırgan da var! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomenden şoke eden İmamoğlu iddiası! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomenden şoke eden İmamoğlu iddiası! Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tek golle yendi Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tek golle yendi Eski milli futbolcu da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Eski milli futbolcu da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı İstanbul'da sitede patlayan kargonun altından ''husumet'' çıktı! İstanbul'da sitede patlayan kargonun altından ''husumet'' çıktı! Buzlanan yolda korkunç kaza: Metrelerce havaya savruldu! Buzlanan yolda korkunç kaza: Metrelerce havaya savruldu! Bulun bu caniyi! Yerde yatan köpeği ezip geçti! Bulun bu caniyi! Yerde yatan köpeği ezip geçti! Çalıştığı kuyumcuyu soyup, otelde hayat kadını çağırıp arkadaşlarıyla alem yapmış... Çalıştığı kuyumcuyu soyup, otelde hayat kadını çağırıp arkadaşlarıyla alem yapmış... Depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına yılın üçüncü zammı geliyor! Depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına yılın üçüncü zammı geliyor!
Tam 128 suçtan aranması varken şans eseri yakalandı! Tam 128 suçtan aranması varken şans eseri yakalandı! Sonunda ''Hey Grok bikini giydir'' rezaleti tamamen sona erdi! Sonunda ''Hey Grok bikini giydir'' rezaleti tamamen sona erdi! Hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklara, kara, yağmura fırtınaya devam! Hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklara, kara, yağmura fırtınaya devam! Kar yağışı eğitimi durdurdu: İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler Kar yağışı eğitimi durdurdu: İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler İkinci lig maçında açılan bu dev pankart ortalığı fena karıştırdı! İkinci lig maçında açılan bu dev pankart ortalığı fena karıştırdı! 2026'nın zam yağmuru devam ediyor: Sömestir tatiline 1 kala tepki çeken zam! 2026'nın zam yağmuru devam ediyor: Sömestir tatiline 1 kala tepki çeken zam! Türkiye'nin kilosu 900 bin TL'ye satılan kırmızı altınında akılalmaz dolandırıcılık! Türkiye'nin kilosu 900 bin TL'ye satılan kırmızı altınında akılalmaz dolandırıcılık! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'a inşa edilecek konutların yeri belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'a inşa edilecek konutların yeri belli oldu İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 600'ü aştı! İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 600'ü aştı! Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan 15 ünlü isim belli oldu Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan 15 ünlü isim belli oldu