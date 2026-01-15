Yeniden hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan için acil donör çağrısı!

Bir süre önce yoğun bakımda tedavi gören ardından da taburcu edilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan için organ nakli kararı alınmasının ardından, ünlü isimler acil donör çağrısında bulundu.

Geniş Aile, Emret Komutanım, Tatlı Hayat, Aile İşi, Hayat Bazen Tatlıdır ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerle ünlenen Ufuk Özkan yeniden hastaneye kaldırılmıştı. 50 yaşındaki Özkan'ın karaciğer hastalığı yeniden nüksettiği ve acil nakil beklediği öğrenildi.

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan kardeşi Umut Özkan, "Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. " ifadelerini kullanmıştı.

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için ünlüler harekete geçti.

Bergüzar Korel, Ebru Şahin, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Elif Buse Doğan, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.