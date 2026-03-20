Bakan Işıkhan'dan bayram müjdesi: 36 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, vatandaşların tedaviye erişimini güçlendirmek amacıyla önemli bir adımı duyurdu. Hemofili, diyabet ve bağışıklık hastalıkları gibi kritik alanlarda kullanılan, 27’si yerli üretim olan 36 ilaç SGK geri ödeme listesine dahil edildi.

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, " Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda;

Hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere, Diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, Farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik.

Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber3.com Haber Merkezi