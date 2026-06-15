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  4. İstanbul'da binlerce balon kanseri yenen 9 yaşındaki Almira için gökyüzüne bırakıldı

Beylikdüzü'nde kanseri yenen 9 yaşındaki Almira İçin binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

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İstanbul Beylikdüzü'nde, 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan ve 2 yıllık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Almira Turhan için anlamlı bir kutlama düzenlendi. Ailesi ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Almira'nın kanser zaferi gökyüzüne bırakılan binlerce rengarenk balonla kutlandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi, kanserle mücadelesini başarıyla tamamlayan 9 yaşındaki Almira Turhan için düzenlenen umut ve duygu dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Henüz 7 yaşındayken yakalandığı amansız hastalığı 2 yıllık zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenen küçük Almira'nın zaferi, binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan ve 2 yıllık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Almira Turhan için anlamlı bir kutlama düzenlendi. Ailesi ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Almira'nın kanser zaferi gökyüzüne bırakılan binlerce rengarenk balonla kutlandı.

Zorlu Mücadele, Binlerce Balon ve Ailenin Mutluluğu

Almira'nın sağlığına kavuşmasını kutlamak amacıyla Beylikdüzü'nde organize edilen geniş katılımlı etkinliğin detayları şu şekilde gerçekleşti:

2 Yıllık Tedavi ve Başarı

Kanseri yenerek yaşıtlarına ve benzer süreçlerden geçen hastalara umut olan Almira, tedavi boyunca güçlü durduğunu vurgulayarak, "Çok zordu ama çok dayandım, güçlü durdum. İki senenin ardından kanseri yendim. Bugün burada olduğum için çok mutluyum" sözleriyle duygularını ifade etti.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan ve 2 yıllık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Almira Turhan için anlamlı bir kutlama düzenlendi. Ailesi ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Almira'nın kanser zaferi gökyüzüne bırakılan binlerce rengarenk balonla kutlandı.

Turhan ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan binlerce Beylikdüzü sakini, Almira'nın hastalığı yenmesi onuruna binlerce rengarenk balonu hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

Zorlu sürecin ardından mutluluklarını paylaşan aile üyelerinden Baba S.T., "Çok zorlu süreçler atlattık ama bugünlerimizi gördük. Artık bundan sonrası Almira'nın mutluluğu için" derken; abla Ayşenur Turhan ise kardeşinin kendi içinde büyük savaşlar verdiğini ve muazzam bir katılımla bu günü görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sürecin 2 yıl sürdüğünü ve kızının çok güçlü çıktığını ifade eden anne Aysun Turhan, mutlu sona ulaşmalarına rağmen rutin sağlık kontrollerinin tedbir amacıyla sürdürüldüğünü kaydetti.
İstanbul ve ilçelerindeki yerel etkinlikleri, toplumsal dayanışma örneklerini ve yaşam haberlerini tarafsız haberciliğin adresi Haber3.com üzerinden anlık olarak takip etmeye devam edebilirsiniz. Almira'ya ve ailesine sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz.

İHA

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Etiketler beylikdüzü Almira kanseri yenen çocuk balon uçurma etkinliği istanbul kanserle mücadele video
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