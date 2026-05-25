Antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var

A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki Dünya Kupası hazırlık kampında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, tedavi sürecinin kısa süreceğini ve hazırlıklara kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürüyor. Cumartesi günü basına açık gerçekleştirilen antrenman sırasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan yıldız hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Milli futbolcu, sakatlığının ciddi olmadığını ve çok kısa bir süre içinde takıma katılacağını müjdeledi.

Aktürkoğlu, paylaşımında şu ifadelere ver verdi:

"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğiz. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

