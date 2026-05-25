Özgür Özel bayram programını açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı öncesi TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak bayram programının detaylarını paylaştı. Özel, bayramda ilk olarak memleketi Manisa'ya gideceğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girişi esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Siyaset gündeminin oldukça hareketli olduğu bu günlerde, Özel'in bayramda nasıl bir rota izleyeceği merak konusu olmuştu. Gazetecilerin bayram programına ilişkin sorusuna yanıt veren Özel, öncelikli olarak Ankara'daki yoğun takvimi tamamlayacağını belirtti.

"Bayramda Manisa'ya gideceğim"

Özel, "Bugün Meclisteyiz. DEM Parti ziyaretimize gelecek. Onun dışında Grup Başkanvekillerimiz, MYK üyelerimiz ile bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen il başkanlarımız var. Ayrılmadan önce görüşmek istiyorlar. Belediye Başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz. Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğin. Onun dışında bayram programını netleştirmedik" dedi.

CHP Genel Başkanı olarak tanzim edilen oda şu anda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e tahsis edilmiş durumda.

Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e gidecek

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

